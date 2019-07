Pålægspakke i torskemave ryster vestjysk fiskeriformand

Fundet af en pålægspakke i maven på en torsk ryster Jesper Juul Larsen, der er formand for Sydvestjysk Fiskeriforening.

»Det ryster mig en lille smule. Jeg håber ikke, det er noget, vi kommer til at se ret tit i fremtiden. Men perspektivet er jo skræmmende, og konsekvenserne endnu mere skræmmende, hvis det eskalerer«, siger han til Ritzau.

Støvsugere og malerbøtter i havet

Det var skipper Jørgen Olesen, der mandag ifølge tv2.dk landede en torsk med plastik i maven.

Han fangede fisken 250 kilometer nordvest for hjemhavnen ved Hvide Sande.

Ifølge fiskeskipperen er det ikke unormalt, at han ser den slags plastik både i fiskene og i deres omgivelser.

»Vi ser tit både gamle støvsugere, malerbøtter og en masse andet skrald ligge og flyde rundt i vandet. Vi får også tit den slags i vores net«, siger Jørgen Olesen til tv2.dk.

Jesper Juul Larsen, der også er bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening, har ikke hørt om, at der tidligere er landet fisk med plastik i maverne.

Men det er velkendt, at fiskere samler mere og mere plastik op, siger han.

»Folk skal tænke sig godt om. For meget af det her plastik går aldrig til. Det varer i hvert fald mange år, før det forsvinder. Så man skal holde op med at svine«.

Hvad med dine egne medlemmer. Er de gode nok til at holde deres egen sti ren?

»Det vil jeg vove at påstå, at de er. Men man kan altid blive bedre. Det kan vi alle«, siger Jesper Juul Larsen.

Stikprøve på 150 kilo plastik

Der blev for nylig lavet en stikprøveundersøgelse af forekomsten af plastik på ti danske strande.

40 familier tog i maj ud for at samle affald og fandt over 6000 stykker affald, herunder 150 kilo plastik.

Forleden skrev Jyllands-Posten, at der nu også var fundet plastik i maverne på tre af syv nedlagte dådyr ved Brahesborg Gods på Vestfyn.

»Det er virkeligt et grumt, etisk problem, fordi plastik danner en prop i maven på dyrene, så de ikke kan optage andet og derfor dør en langsom og pinefuld død«, sagde biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, i den forbindelse til Ritzau.

ritzau