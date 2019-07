Fakta

Moden dating

Ifølge Danmarks Statistik benyttede ni procent af de 55-64-årige og fire procent af de 65-89-årige sig i 2017 af netdating

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Danmarks Statistik viser ifølge Kristeligt Dagblad, at kvinderne dominerer datingsiderne for danskere over 55 år, og hos firmaet Minglr, der arrangerer singlearrangementer, må man ofte afvise kvinder for ikke at få for mange i forhold til antallet af mænd.