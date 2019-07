DMI forudser: Sol og sommer i vente – og så bliver det varmt

Landet over burde mulighederne være gode for at få noget sol i den kommende tid.

I næste uge kan det blive varmt. Rigtig varmt.

Sådan skriver DMI i en artikel på instituttets hjemmeside med udgangspunkt i de seneste prognoser.

Heri fremgår det også, at borgere i store dele af landet allerede i denne uge kan forvente sommervejr - med mere end 25 grader.

»Langt de fleste steder kan vi nå eller passere de magiske 25° C, som er kriteriet for et dansk sommerdøgn. Gårsdagens prognose, tirsdag den 16. juli, var dog noget mere nærig med varmen både geografisk og tidsligt, så vi må vente og følge prognoserne frem mod næste uge, og holde øje med hvordan de udvikler sig«, udtaler vagtchef Mette Wagner.

Hvis man kigger længere ud i fremtiden, hvor prognoserne er mere usikre, så vil det blive endnu varmere, oplyser langtidsmeteorolog Steen Hermansen.

»Det ser temmelig sikkert ud, at det bliver varmere i næste uge, og det virker også sikkert, at vi nok skal komme over de 25° C mange steder – lokalt 30° C. Så både sommerdøgn og stranddage er altså indenfor rækkevidde igen. Men hvornår varmen indtræder, hvor længe det holder ved, og hvor stor en del af landet, der får sommervarmen på besøg, er mere usikkert«.

Derefter vil det dog blive koldere igen, ifølge prognoserne.