Metroens elevatorer ramt af utallige nedbrud

Over 50 gange på blot en enkelt måned har metrostationernes elevatorer været ude af drift. Formanden for Dansk Handicap Forbund er yderst træt af problemet.

Det kan være en rigtig god idé at tjekke Københavns Metros hjemmeside, hvis man er kørestolsbruger, dårligt gående eller har en barnevogn med. I hvert fald hvis du gerne vil vide, om du kan komme af på den tiltænkte station.

I gennemsnit er der nemlig to daglige elevatornedbrud på metrostationerne.

I løbet af den seneste måned - fra 16. juni til 16. juli - har elevatorerne således været ude af drift 58 gange, mens maj måned bød på lige så mange driftsafbrydelser.

Det viser en optælling som TV 2 Lorry har lavet ud fra Metro Services egne udmeldinger på Twitter.

Hans J. Møller er formand for Dansk Handicap Forbund i København og er rystet over det høje antal elevatornedbrud.

»Det er ligesom at spille i lotteriet. Virker elevatoren der, hvor jeg skal fra? Og virker den, der hvor jeg skal hen?«, spørger Hans J. Møller.

»Det er jo helt vildt, når man sådan gør det op. Og det er, for at sige det mildt, dødirriterende. For os på hjul kan jo ikke benytte metroen, når elevatoren ikke fungerer«, lyder det fra Hans J. Møller.

Halvanden defekt elevator om dagen sidste sommer

Sidste sommer lavede TV 2 Lorry en lignende optælling over elevatornedbrud på metroens 22 stationer.

Fra den 20. juli til den 20. august 2018 havde man cirka 50 gange oplyst, at en eller flere elevatorer ved forskellige stationer havde været ubrugelige.

Det svarede til halvanden defekt elevator om dagen sidste sommer.

Dengang lød forklaringen fra Metro Service, at den primære årsag til de mange nedbrud var den varme sommer.

»De sidste par måneder har det været ekstra slemt på grund af varmen. Hydraulikolien bliver for varm og tynd, så det har været ekstraordinært den her sommer«, forklarede kommunikationschef hos Metro Service, Jette Clausen, til TV 2 Lorry.

Sommeren 2019 har været anderledes køligere, men antallet af nedbrud er dog ikke faldet - tværtimod.

Et længerevarende stop på Lergravsparken

Derfor har TV 2 Lorry igen spurgt Metro Service, hvorfor der er så mange elevatornedbrud:

»Der er nogenlunde samme antal elevatorstop som sidste år. En tredjedel skyldes planlagt vedligehold, som sker konstant og over hele året. De andre to tredjedele skyldes et længerevarende stop på Lergravsparken og andre pludseligt opståede fejl, som ikke er registeret under den planlagte vedligehold«, står der i et skriftlig svar fra kommunikationschef, Jette Clausen:

»Det kan skyldes almindeligt slid, dørproblemer, vandalisme, brug af nødstop etc. Den sidste type, og dem er der desværre flest af, kan vi ikke forudse og løse på forhånd. Heldigvis løses disse utilsigtede stop hurtigt og inden for cirka to timer«.

For mange pendlere er det et tilbagevendende problem. Vi har talt med en pendler i dag, som føler, at det er et lotteri. Hvad kan I gøre for at sikre driften af elevatorerne fremover?

»Det er altid ærgerligt, når elevatoren ikke virker, når man skal bruge den. Derfor har Metroselskabet jo også forsøgt at hjælpe, hvor det er muligt ved at installere en yderligere elevator, og kontrakten med leverandøren er optimeret med henblik på at løse eventuelle tekniske fejl«, afrunder Jette Clausen, der dog også pointerer, kørestolsbrugere der oplever, at der ikke er adgang til metroen, fordi stationens elevatorer er ude af drift, kan de gøre brug af rejsegarantien.

Tilbage på Amagerbro Metrostation sidder Hans J. Møller. Han har et løsningsforslag:

»Nedbruddene er et meget stort problem. Dagligt. Så jeg synes Metroselskabet burde sætte flere penge af, så servicen kunne blive højere«.

Ritzau