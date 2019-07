Mistænkte for brand og drab på Sjælland bliver i fængslet

Efter 26 dage bag tremmer er to drabssigtede mænd på henholdsvis 34 og 42 år gået med til at få deres varetægtsfængsling forlænget.

Mændene blev i juni anholdt og fængslet i to sager om drab på to ældre mænd og efterfølgende ildspåsættelser i Ruds Vedby og Vemmelev.

Torsdag udløber varetægtsfængslingen, og i den forbindelse er fængslingen for begges vedkommende blevet forlænget med fire uger.

Det oplyser efterforskningsleder og politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 42-årige er varetægtsfængslet for sin rolle i brandstiftelse og drab i både Ruds Vedby og Vemmelev, mens den 34-årige kun er varetægtsfængslet for sin rolle i sagen fra Ruds Vedby.

Den 22. juni blev der afholdt grundlovsforhør i sagerne ved Retten i Nykøbing Falster. Her erkendte den ældste af de anholdte ifølge flere medier at have dræbt to ældre mænd og efterfølgende sat ild til deres boliger.

Slog efterforskningen sammen

Den 34-årige nægtede sig derimod skyldig.

Den ene sag handler om den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen, der den 20. april blev dræbt i sit hjem i Ruds Vedby. Han blev stukket 15-20 gange i maven og var desuden blevet udsat for stump vold.

Efter drabet blev liget bragt til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse, hvor det blev smidt i en sø.

Den anden sag handler om den 80-årige Poul Frank Jørgensen, som den 16. juni blev fundet blev dræbt i sit hjem på Slagelse Landevej i Vemmelev.

Han var blevet stukket ti gange i ryggen og havde også fået et stik i halsen, der skar halspulsåren over.

I forbindelse med begge drab blev der efterfølgende sat ild til ofrenes huse.

Drabene på de to mænd havde så mange lighedspunkter, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi valgte at slå efterforskningen af dem sammen.

ritzau