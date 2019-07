Pride med nyt tiltag: Vi vil ikke have stive polterabend-folk med

Det bliver som altid farverigt, når tusindvis af mennesker inden længe vil demonstrere sig vej gennem København under den årlige Pride-parade.

Men som noget nyt er det ikke længere hvem som helst, der kan gå ombord på en lastbil i optoget.

De tidligere års først-til-mølle-tilmelding har betydet, at nogle folk deltager i Priden »med hensigter, der ikke har noget med LGBT+ at gøre«, siger kommunikationschef i Copenhagen Pride, Thomas K. Rasmussen, til TV 2 Lorry.

»Copenhagen Pride Parade er et super festligt indslag i København, og derfor kan vi ikke bebrejde folk, at de vil holde polterabend i paraden. Men der må vi huske på, hvad det er, vi laver. Det er en demonstration, der handler om LGBT+-rettigheder«.

»Vi kan ikke have stive mennesker, der skal giftes, ved siden af folk, der demonstrerer mod, at homoseksuelle bliver jagtet i Tanzania«, siger Thomas K. Rasmussen til TV 2 Lorry.

Må skuffe mange interesserede

Derfor har Copenhagen Pride i år indført en ansøgningsproces - og de officielle parade-deltagere er allerede blevet udvalgt. Omkring 50 køretøjer og 10.000 mennesker er således blevet godkendt til at deltage.

Derudover forventer Copenhagen Pride, at fire gange så mange mennesker på selve dagen, hvor alle kan møde op og gå efter køretøjerne.

Men med en måned til Pride-paraden den 17. august må Copenhagen Pride altså lige nu skuffe mange interesserede.

»Vi begynder at blive rigtig »top of mind« lige så snart, det er sommer og Pride-sæson. Vi får henvendelser fra sponsorer, kunstnere og folk, der vil gå med. Men vi har desværre overskredet deadline, så vi må bede folk om at være lidt hurtigere ude«, siger Thomas K. Rasmussen.

Deltagere har efterspurgt mere mening

Copenhagen Pride åbnede for ansøgninger i april og gav de sidste tilladelser i starten af juli.

Optimalt set ville organisationen gerne have flere med, men der er kun et begrænset antal pladser til rådighed på grund af sikkerhed.

Pladserne gik til de organisationer, der bedst kunne forklare, hvorfor de havde fortjent en plads i optoget.

»Vi har arbejdet meget med, at det er de rigtige, der er med. Tilskuerne har også efterspurgt, at paraden giver mere mening, og at vi kigger mere på, hvem der deltager«, siger Thomas K. Rasmussen.

Copenhagen Pride oplever, at folk er kede af, at der ikke er flere pladser, men ellers har der ikke været negative reaktioner.

Paraden afholdes klokken 13.00 på den sidste dag i Pride Week, lørdag d. 17. august, med start ved Frederiksberg Rådhus.

Smallegade vil fra morgenstunden blive lukket for almindelig trafik på strækningen ved Rådhuset. Loppemarkedet på parkeringspladsen bag Rådhuset er ligeledes udsat til søndag.

