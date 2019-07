Miljøråd: Forbud mod brændeovne vil redde mange menneskeliv

Det er ikke nødvendigvis et populært forslag, men til gengæld kan det redde mange menneskeliv.

Sådan lyder vurderingen fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd, der roser Enhedslisten og SF for at fremsætte et forslag om at forbyde brændeovne i husstande forsynet med fjernvarme.

»Rigtig mange politikere har valgt ikke at handle, fordi det er en følsom sag at regulere brændeovne, der står i private huse. Men nu er der heldigvis nogle modige politikere, der tager tyren ved hornene for at løse problemet«, siger seniorrådgiver i Det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen.

Ifølge en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra 2017 dør 550 danskere årligt for tidligt på grund af luftforurenende partikler fra brændeovne.

Kåre Press-Kristensen kalder udledningen fra brændeovne et af de største forureningsproblemer i Danmark.

Forbud vil redde liv

Og han er ikke i tvivl om, at et forbud mod brændeovne vil redde mange menneskeliv.

»Et forbud vil forhindre mange dødsfald, at mange bliver syge, og samtidig vil det gøre, at vi lever op til internationale forpligtelser til at reducere den sundhedsskadelige partikelforurening«, siger han.

I Det Økologiske Råd ser man gerne et bredere forbud, der også gælder husstande uden fjernvarme.

»Vi ser gerne, at man også forbød brændeovne i husstande med gasvarme og på sigt også el, men ved at starte med husstande med fjernvarme plukker man de lavest hængende frugter først«, siger Kåre Press-Kristensen.

Også i forskerkredse er der glæde at spore. Torben Sigsgaard, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet, mener ikke, der bør fyres med brændeovne i tætbefolkede områder.

»Jeg har i flere omgange advokeret for, at der ikke bør fyres med brændeovn i tætbefolkede områder. Og det er jo oftest i tætbefolkede områder, at der er fjernvarme, så det er også her, man kan se den største gevinst, hvis man indfører et forbud«, siger han.

ritzau