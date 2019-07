To drenge dømt for at dele video med terrordrab i Marokko

To drenge på 16 og 17 år er ved Retten i Esbjerg blevet dømt for at have delt en video med terrordrabet på en kvinde i Marokko i december på Facebook Messenger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Videoen blev optaget i forbindelse med drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i december sidste år, da de var på vandretur i Atlasbjergene.

Den 17-årige blev idømt tre måneders fængsel, som ikke skal afsones, hvis han udfører 80 timers samfundstjeneste.

Dommen over den 16-årige lød også på tre måneders fængsel. Han slipper dog også for at komme i fængsel, hvis han undergiver sig tilsyn af de sociale myndigheder.

Desuden skal han følge de sociale myndigheders anvisninger om skolegang, uddannelse eller arbejde.

Hvis myndighederne finder det nødvendigt, skal han desuden i psykologisk eller psykiatrisk behandling og/eller i behandling for misbrug med blandt andet kontrol af urinprøver.

Anklager er tilfreds med dommen

Fungerende specialanklager Anemarie Haahr er godt tilfreds med fredagens dom.

»Den sender dels et signal om, at der er tale om deling af en video med stærkt krænkende indhold, dels forholder dommen sig til, at der er tale om to skoleelever, udtaler hun blandt andet i pressemeddelelsen.

Tidligere er en 29-årig kvinde ved Retten i Næstved blevet dømt for at dele videoen. Her lød straffen også på tre måneders fængsel, som hun slipper for at afsone, hvis hun udfører 80 timers samfundstjeneste.

I begyndelsen af marts oplyste politiet, at 14 personer forskellige steder i landet var blevet sigtet for at sprede drabsvideoen. De fleste af de sigtede er teenagere eller yngre voksne. Men nogle er i alderen fra 45 til 69 år.

Sigtelsen lyder på, at de har overtrådt straffelovens paragraf 264 d. Den bestemmer, at det er strafbart at videregive billeder af en person ’under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden’.

To af de 14 er desuden sigtet for offentligt at billige terror.

Torsdag blev 24 mænd dømt i Marokko for overfaldet. De to, som udførte drabene, og ham, der optog dem på video, blev alle idømt dødsstraf.

ritzau