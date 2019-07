Politiets sigtelse: Vanvidskørsel var skyld i betjents død 25-årig mand nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab på politimand.

Det var ifølge politiets sigtelse en 25-årig mands vanvidskørsel, som natten til tirsdag kostede en 35-årig politimand livet i en ulykke på Langebro i København.

Tirsdag har anklager Martin Strandby Nielsen i dommervagten i Københavns Byret læst sigtelsen mod den 25-årige mand op.

Manden er mistænkt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for i grov kådhed at have udsat andres liv for fare.

»Min klient nægter sig skyldig«, lyder det fra forsvarsadvokat Bjørn Caning.

Den 25-årige mand bar på et guldur, da han tirsdag eftermiddag blev ført ind i retslokalet, hvor han tog plads i vidneskranken. Her sad han i fem minutter, inden dommer Karen Duus Mathiesen valgte at lukke dørene til retsmødet.

Det gjorde hun efter ønske fra anklageren. Han henviste til, at der kunne være eventuelle andre gerningsmænd i sagen, og at politiet var på et tidligt stadie i efterforskningen.

Dermed forbliver den 25-årige mands forklaring om sagen skjult for offentligheden indtil videre.

Seks-syb biler kørte sammen

Ulykken skete kort før klokken halv et natten til tirsdag. Her kørte seks-syv biler sammen på Langebro, som forbinder Københavns indre by med Amager.

Hovedstadens Beredskab oplyser i sin døgnrapport, at flere personer kom til skade ved ulykken, og at redningsmandskabet anvendte hydraulisk værktøj til at frigøre en person.

Københavns Politi har oplyst, at den 35-årige politimand var i tjeneste, da han tilfældigt blev impliceret i ulykken

» Han var en vellidt kollega, som efterlader et stort tab hos Københavns Politi. Mine tanker og dybeste medfølelse går til de pårørende«, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov i en pressemeddelelse.

Sigtelsen, som blev læst op under tirsdagens retsmøde indeholdt ingen oplysninger om, hvorfor der skule være tale om vanvidskørsel. Typisk hænger det dog sammen med høj fart.

I byretten var den sigtedes to brødre mødt op.

»Det er en ulykkelig situation, og vi kondolerer til den afdødes familie«, siger de.

ritzau