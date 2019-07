Mand og kvinde fængsles i sag om drabsforsøg i Søborg

Foreløbig mistænkes fire personer for på den ene eller anden måde at have været involveret i et drabsforsøg i Søborg den 30. juni.

Fredag har Københavns Vestegns Politi anholdt en 22-årig mand og en 31-årig kvinde, som er blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

I den forbindelse har en dommer besluttet at varetægtsfængsle manden frem til den 8. august. Han er sigtet for drabsforsøg.

Kvinden er sigtet for at have bortskaffet en pistol i forbindelse med overfaldet. Hun er blevet fængslet indtil den 22. august.

26-årig er allerede fængslet

Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

»Den forskellige længde af varetægtsfængslingerne er fastsat, så det passer med de øvrige personer, der i forvejen er fængslet i samme sagskompleks«, skriver anklagemyndigheden på Twitter.

I forvejen sidder en 26-årig mand fængslet i sagen, og derudover er en 31-årig mand fængslet in absentia - altså uden at have været i politiets varetægt.

Manden og kvinden, der fredag er varetægtsfængslet, nægter sig begge skyldige.

Ved episoden i Søborg blev en 36-årig mand skudt i hånden og udsat for adskillige knivstik, og offeret var efterfølgende i livsfare.

Manden blev overfaldet om formiddagen søndag den 30. juni omkring klokken 10.15. Det skete på Nordfrontvej, og offeret var i livsfare efter angrebet.

Tidligere fredag oplyste politikommissær Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi, at han ikke vil udelukke, at der kan komme flere anholdelser.

ritzau