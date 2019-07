Færøsk lagmand udskriver valg i åbningstale Valget til det færøske lagting er udskrevet til den 31. august, som er den seneste dag, det kan afholdes.

I en tale i forbindelse med åbningen af Lagtinget har den færøske lagmand, Aksel V. Johannesen, udskrevet valg til afholdelse 31. august.

Dermed kommer den nuværende regering til at sidde hele valgperioden, fordi 31. august er den seneste dag, det er muligt at afholde valg.

Aksel V. Johannesen er formand for det socialdemokratiske parti, som på færøsk hedder Javnaðarflokkurin.

Han overtog regeringsmagten efter valget 1. september 2015. Her toppede han listen over Færøernes mest populære politikere med 2405 personlige stemmer.

»Jeg vil sige tak for den hæder, det har været at være færingernes lagmand. Og jeg vil sige tak til både mine samarbejdspartnere og opposition for godt samarbejde. Det har indimellem været stormfuldt. Jeg vil anmode om, at vi får en værdig, god valgkamp«, siger Aksel V. Johannesen i talen.

