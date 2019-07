Blå blok: Socialdemokraterne gambler med stram udlændingekurs

FOR ABONNENTER

Mens partierne i rød blok glæder sig over, at integrationsminister Mattias Tesfaye (S) over for FN-systemet nu har meldt Danmark klar til igen at modtage kvoteflygtninge, er der kritik fra den borgerlige opposition for beslutningen. Både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti anklager Socialdemokraterne for at løbe fra partiets løfte om at bevare den tidligere regerings stramme udlændingepolitik.