Dreng på 15 år er anholdt og sigtet for drab på sin mor med knivstik

En dreng på 15 år er blevet anholdt for at have dræbt sin mor i Ringsted mandag aften, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse via Twitter.

Kvinden, der var 38 år, er ifølge politiet blevet dræbt af knivstik i en lejlighed på Schaldemosevej i centrum af Ringsted.

Politiet blev tilkaldt klokken 19.03 mandag aften.

Ambulancepersonale forsøgte at genoplive kvinden, men hendes liv stod ikke til at redde.

Den dræbte kvindes familie er underrettet.

»Der er tale om en tragisk og ulykkelig sag i nære familierelationer – og vi har af samme årsag ikke yderligere kommentarer til sagen«, oplyser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er leder af efterforskningen.

Den 15-årige dreng, der blev anholdt på adressen, vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde i dag kl. 13.15.

