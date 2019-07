Allan Andersen lever på gaden: »Jeg har sovet det samme sted i syv år, men jeg er da bange for, om politiet kan finde på at sigte mig og give mig et zoneforbud«

Fakta

Lejrloven

1. april 2017 fik politiet af Justitsministeriet udvidede beføjelser til at bruge en ny paragraf i ordensbekendtgørelsens til at slå til mod lejre af hjemløse i det offentlige rum. Bødestraffen blev fastsat til 1.000 kroner.

Året efter vedtog Folketinget desuden først en lov, der gør det muligt for politiet at udstede et zoneforbud på 400-800 meter oven i bødestraffen – den hjemløse, der er blevet grebet i at bo i en ulovlig lejr, må ikke opholde sig inden for forbudszonen.

Senere samme år blev mulighederne for at udstede zoneforbud udvidet, så hjemløse nu kan blive bortvist i en hel kommune, hvor vedkommende har været en del af en utryghedsskabende lejr.

Den nye paragraf om zoneforbud i forbindelse med utryghedsskabende lejre blev motiveret i Folketinget med disse ord:

»Regeringen ønsker at sætte ind mod udenlandske tilrejsende, som slår lejr på offentlige steder, f.eks. i parker og på offentlige veje, hvor de pågældende personer sover og opholder sig ofte i længere tid ad gangen. Sådanne forhold kan indebære store gener for omgivelserne i form af f.eks. støj, uro og uhygiejniske og uhumske sanitære forhold, og give anledning til forstyrrelser af den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed«.





Vis mere