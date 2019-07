Offer for voldtægt blev også sparket og bidt

En kvinde i Næstved blev i weekenden frihedsberøvet, tæsket og voldtaget i sit eget hjem, oplyser politiet.

Tirsdag har en dommer i et grundlovsforhør bestemt, at den sigtede i sagen skal varetægtsfængslet frem til 22. august, oplyser specialanklager Susanne Bluhm.

Det var mandag eftermiddag, at den 35-årige mand meldte sig selv til politiet, oplyser politikommissær Steen von Würden fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Inden da havde betjente i løbet af weekenden uden held forsøgt at finde frem til ham.

Frihedsberøvning

Sigtelsen drejer sig om, at han skal have voldtaget en 53-årig kvinde på hendes bopæl. Desuden sigtes han for at have frihedsberøvet kvinden ved at barrikadere en dør, oplyser specialanklageren.

Også vold indgår i sigtelsen. Manden skal have bidt kvinden, ligesom han skal have nikket hende en skalle og tildelt hende spark. Offeret blev angiveligt desuden smidt hen ad gulvet.

»Han nægter sig skyldig, siger specialanklager Susanne Bluhm.

ritzau