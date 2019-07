Leif Beck Fallesen: Nyd den lave rente – selv om den er et krisetegn

FOR ABONNENTER

Finansmarkedets øjne er i dag stift rettet mod FED, den amerikanske centralbank. Der er en næsten enstemmig forventning om, at centralbanken nedsætter renten med en kvart procent. Det vil i givet fald være første gang i ti år, at den amerikanske styrerente sættes ned. Men uanset om det sker i dag, så er der varslet en ny, længere periode med lav rente. Både FED og Den Europæiske Centralbank meddelte i sidste uge, at de vil holde hånden under økonomierne.