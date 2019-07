21-årig mand druknet under sommerlejr i Grønland

Måske er tiden moden for psykologifaget – også for dem, der har praktiseret det i mange år – til at læse dybere ind i minoritets- og diversitetsforskningen. Så kan faget bryde med den kedelige historie, vi har, for at udskamme og ’behandle’ det, vi ikke forstår.

