Slimet snegl med gule og sorte zigzag-striber plager danske haveejere

Sidste års varme og tørre sommer har gjort indhug i bestanden af dræbersnegle. Men tørken ser ikke ud til at have ramt haveejernes anden snegleplage, voldsneglen, der er yderst tilpasningsdygtig.

Det knasede under klip-klapperne, da den ene af denne artikels skribenter en sen sommeraften for et par år siden skulle ud i sit haveskur på Amager. Uanset hvor fødderne trådte, knasede det. Mobiltelefonens lommelygte blev tændt: Hele vejen ned gennem rækkehushaven var der snegle. I hundredvis. Og i alle størrelser.

Der blev høvlet en del sneglegift ud i haven den aften.

Det viste sig, at der var tale om såkaldt plettede voldsnegle. En invasiv snegleart, som Miljøstyrelsen samme år advarede mod var i gang med at brede sig med sådan en hast, at danske haveejere blev opfordret til at tage kampen op mod dem på samme måde, som mod den iberiske dræbersnegl.

Og intet tyder på, at de plettede voldsnegle er på tilbagetog. Det fortæller Julian Dons Henriksen, der er biolog i Miljøstyrelsen.

»Vi har klart fået flere indberetninger i 2019 end i de foregående år. Om det skyldes, at antallet af plettede voldsnegle er steget, kan vi ikke sige med fuldstændig sikkerhed. Det kan også hænge sammen med, at vi har gjort opmærksom på sneglens invasive karakter. Vi har for eksempel lavet en snegleguide, der kan hjælpe folk med at kende den fra vinbjergsneglen«, siger han.

Den plettede voldsnegl bærer hus ligesom vinbjergsneglen og bliver lige knap så stor, men med et hus på op til fire centimeter. Almindelige havesnegle har huse på et par centimeter. Med gule og sorte zigzag-striber er voldsneglens hus mere farverigt end de to andres arters.

Desuden kan man skelne imellem vinbjergsneglen og voldsneglen ved kigge på sneglehuset nedefra, fortæller Julian Dons Henriksen. Hvis man kan se spiralen op gennem midten af sneglehuset er det en vinbjergsnegl. Er husets ’navle’ lukket, er det med stor sandsynlighed en voldsnegl.

Haveejernes stigende kendskab til kendskab til den invasive snegleart behøver ikke være den eneste forklaring på de voksende indberetninger. Vejret kan også have banet vejen for den særlige snegls slimede fremmarch.

»Det er blevet lidt varmere, og det giver den plettede voldssnegl bedre vilkår for at formere sig«, siger Julian Dons Henriksen.

En grovæder omfattet af dyreværnsloven

Plettet voldsnegl kan være en plage for haveejere, hvis de er mange. I modsætning til den iberiske skovsnegl, også kaldet dræbersnegl, spiser voldsneglen stort set alle planter, fortæller landskabsarkitekt og fagredaktør i Haveselskabet, Louise Møller.

»Voldsneglen har en ganske voldsom appetit. Og den formerer sig rigtig hurtigt, og det virker ikke som om, den har mange naturlige fjender i de danske haver. De er meget tilpasningsdygtige«, siger hun.

Ganske vist kan pindsvin og større fugle gøre et indhug i bestanden, men kun i de unge, små eksemplarer.

Og det er ikke kun en spoleret udsigt fra vinduerne mod haven, man bør bekymre sig om, fortæller Julian Dons Henriksen fra Miljøstyrelsen. Den plettede voldsnegl har nemlig også en negativ effekt på biodiversiteten.

»Den er god til at udkonkurrere og overtage fødeområder. Dels fordi den formerer sig meget hurtigt, dels fordi den er en grovæder, der kan æde mange andre dyrs føde. Det kan for eksempel gå ud over havesneglen eller vinbjergsneglen. Når den invasive voldsnegl på den måde overtager en plads i et økosystem, påvirkes de andre arter i fødekæden også«.