Maiken Schjødt har et snit fra 9. klasse på 9,6, men blev afvist på gymnasiet på grund af omstridt optagelseskrav: »Jeg var i chok og følte mig så magtesløs«

Hun har taget 10. klasse på en prøvefri efterskole. Hun gjorde det for at blive »ekstra« klar til 1.g, men på grund af nye optagelsesregler havde det nær kostet hende muligheden for at tage en gymnasial uddannelse.