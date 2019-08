Det er træls at bruge sommerferien på at bekymre sig, når nu det bare kunne være ferie, sol, heste og venner. Maiken på 16 år er kommet i klemme. Der er indført nye regler for optag på gymnasiet, så dem, der har gået på prøvefrie skolerskal til en optagelsesprøve for at komme i gymnasiet. Maiken har en afgangseksamen fra 9. Klasse med et gennemsnit på 9.6. Hun har så gået på prøvefri 10. Klasse og fik 02 i engelsk til prøven. det betyder, at hun på trods af godt gennemsnit fra 9. og gode udtalelser fra læreren ikke må starte i gymnasiet, selv om de godt vil have hende. Hun skal til ny prøve 6. August. Det er hendes sidste chance.