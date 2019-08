En 17-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en sag, hvor han er sigtet for at have voldtaget en ældre mand i Sønderborg.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisen er drengen sigtet for at have tvunget den ældre mand til at udføre oralsex.

Det har ikke været muligt at få at vide fra politiet, hvor gammel ofret er.

Drengen nægter sig skyldig.

ritzau