To fængsles og en løslades i sag om knivstik i narkomiljø

Tre mænd blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Bornholm sigtet for at have knivstukket en 31-årig mand tirsdag aften.

Mens den ene frit kunne forlade retten efter retsmødet, blev de to øvrige fængslet i foreløbigt fire uger. Det oplyser chefanklager Benthe Pedersen Lund.

Efter at have hørt de sigtedes forklaringer valgte hun kun at begære to af de tre mænd fængslet i sagen.

»Jeg begærede ikke den sidste fængslet. Jeg kan ikke udtale mig om hvorfor, fordi forklaringerne var for lukkede døre«, siger Benthe Pedersen Lund.

De tre er sigtet for grov vold, efter at en 31-årig mand tirsdag blev holdt nede, slået og knivstukket i en lejlighed på Lille Torv i Rønne.

Offer skulle opereres

I opgøret fik han skader, der gjorde, at han efterfølgende skulle opereres. Han blev dog samme aften erklæret uden for livsfare, skriver TV2 Bornholm.

Med søndagens to fængslinger sidder tre personer varetægtsfængslet i sagen, som ifølge politiet trækker tråde til bande- og narkomiljøet på øen. Desuden er manden, der ikke blev fængslet, fortsat sigtet i sagen.

En 26-årig mand blev anholdt tirsdag aften på hospitalet, efter at han selv var kommet til skade. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør, men det gjorde ikke offentligheden meget klogere.

Fremstillingen foregik for dobbeltlukkede døre, hvilket betyder, at offentligheden end ikke måtte kende den nøjagtige sigtelse mod den 26-årige. Han blev onsdag fængslet i fire uger.

Ifølge chefanklageren kender flere af mændene hinanden.

»Jeg kan sige, at de tre, som er fængslet i sagen, kender hinanden«, siger Benthe Pedersen Lund.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvorvidt den fjerde mand kender de andre. Dog blev de alle anholdt samme sted lørdag klokken 13.15, bekræfter hun.

ritzau