Politi med præcisionsvåben i aktion i Aarhus søndag eftermiddag

Østjyllands Politi er søndag til stede i området Bispehaven i Hasle i det vestlige Aarhus, oplyser vagtchef Michael Ørum fra Østjyllands Politi. Endnu vil politiet ikke udtale sig om, hvad indsatsen drejer sig om.

Vi er i øjeblikket til stede i Bispehaven i det vestlige Aarhus i forbindelse med en politiaktion, som vi ikke kan sige mere om på nuværende tidpunkt #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 4, 2019

Billeder fra stedet viser politifolk, der er bevæbnede med geværer med kikkertsigte.

En pressefotograf på stedet, siger til B.T., at der er tale om folk fra Politiets Efterretningstjenestes (PET) aktionsstyrke.

En pressetalsmand ved PET vil over for Ritzau hverken be- eller afkræfte, at det er aktionsstyrken, der er indsat. Han henviser til Østjyllands Politi.

Hos Østjyllands Politi lyder meldingen fra Michael Ørum, at der senere søndag vil blive meldt noget ud om episoden.

ritzau