Politiken efterlyser: Send dine billeder og beretninger om elløbehjul

Trods advarsler fra Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik godkendte alle Folketingets partier minus Enhedslisten en forsøgsordning for elløbehjul. Siden 17. januar har det derfor været lovligt for alle over 15 år at drive det motoriserede løbehjul op til 20 kilometer i timen på cykelstierne.

Lige siden har det nye transportmiddel udfordret trafiksikkerheden, og mange elløbehjul fra udlejningsfirmaer flyder på gader og stræder i hovedstaden og andre af landets store byer.

Politiken søger nu billeder og beretninger fra læsere i hele landet, der kan være med til at skildre de første otte måneders erfaringer med det både populære og forhadte transportmiddel. Send dine oplevelser og billeder til jakob.sorgenfri@pol.dk.

En opgørelse fra Region Hovedstaden viser nu, at der siden midten af januar har været over 100 alvorlige personskader som følge af ulykker med løbehjul.

Fulde folk og faldulykker

En tredjedel af dem, der kom til skade, var påvirkede af alkohol, da de kom i kontakt med Region Hovedstadens akutberedskab eller akutmodtagelse, skriver Berlingske.

I 15-20 procent af tilfældene var de ulykkesramte ofre for andres elløbehjul. Enten ved at være faldet over et elløbehjul, der flød på gaden, eller er blevet påkørt af et motoriseret løbehjul.

Forud for politikernes vedtagelse af forsøgsordningen var Rigspolitiet meget kritisk og forudså netop et stort antal alvorlige ulykker:

»Af færdselssikkerhedsmæssige årsager findes (det) meget betænkeligt at tillade brug af de omhandlede køretøjstyper på vej, hvor færdselsloven gælder. Det er Rigspolitiets opfattelse, at disse køretøjstyper overvejende bør anses som legetøj, og det vil medføre en øget risiko for uheld med alvorlig tilskadekomst og dødelig udgang at introducere de omhandlede køretøjstyper i et til stadighed mere intensiveret trafikbillede«, skrev Rigspolitiet.

Indbygget paradoks

Siden har Rigspolitiet konkret advaret mod paradokset i, at man vanskeligt kan føre et elløbehjul på en sikker måde og samtidig overholde færdselsloven.

»Man skal række hånden ud, når man drejer, og man skal række hånden op, når man stopper. Men når man skal opfylde færdselsreglerne på et elløbehjul, opstår der udfordringer«, sagde Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenterhan, til Jyllands-Posten 21. juli.

»Lige så snart, man fjerner hånden fra styret, begynder løbehjulet at blive meget vakkelvornt, og så kan der opstå uheld«.

Færdselsstyrelsen skal lave en stor evaluering af forsøgsordningen med elløbehjul, der forventes færdig i januar 2020.

»Herefter vil jeg sammen med de øvrige partier tage stilling til, om vi skal ændre noget i forsøgsordningen«, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) til Ritzau.