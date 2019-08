Det er sket før: Eksplosion i Skattestyrelsen sker på årsdagen for tidligere eksplosion

Eksplosionen i Skattestyrelsens bygning fandt sted præcis 16 år efter, at de samme bygninger blev skadede ved et angreb med et kanonslag.

Omkring 22.15 tirsdag aften blev Skattestyrelsens bygninger i Østbanegade i København ramt af en eksplosion, som har forårsaget voldsomme skader på facaden.

Det skete på årsdagen for et tidligere angreb på de samme lokaler, der fandt sted for 16 år siden.

I 2003 blev der puttet et kraftigt kanonslag ind af brevsprækken til en metalboks i selve bygningen. Rammen omkring brevsprækken blev slynget 36 meter væk, mens selve boksen blev skubbet 12 meter ind i bygningen, skrev Jyllands-Posten i 2003.

»Der har været knald på, men det var ikke en decideret bombe. Der har formentlig været tale om, at der er hældt krudt i et toiletrør og sat en lunte i. Vi kender ikke motivet bag episoden, som vi vil karakterisere som groft hærværk. Om nogle har haft et horn i siden på ToldSkat, om nogle har troet, at der var tale om en døgnboks, eller om der har været tale om nogle, der blot skulle lave hærværk, der ved vi ikke,« sagde kriminalinspektør Ove Dahl, Københavns Politi til avisen.

Ingen kom til skade i 2003, ligesom der heller ikke er tilskadekomne ved nattens eksplosion.

Det vides ikke, hvad der har forårsaget eksplosionen. Politiet har været til stede hele natten og arbejdede onsdag morgen videre.