Huset Zornig erklæret konkurs, men Zornig kæmper videre

Huset Zornig, der er stiftet af den kendte forfatter og debattør Lisbeth Zornig, er erklæret konkurs.

Det skriver Huset Zornig i en pressemeddelelse, ligesom Zornig selv i et længere opslag på Facebook beskriver sagen.

»Huset Zornig og dermed jeg selv er desværre erklæret konkurs. Jeg har en gæld til det offentlige, hovedsagelig skat, på 1,3 mio. kr., som skal betales nu og her, hvad jeg ikke kan«, skriver hun på Facebook.

Lisbeth Zornig er uddannet økonom, men er bedre kendt som forfatter og debattør med fokus på udsatte mennesker. Zornig er tidligere Børnerådsformand, hvor hun var en stærk stemme på socialområdet.

Gik galt i 2013

Hun uddyber, at det allerede gik galt i 2013, da den daværende socialminister Anette Vilhelmsen (SF) gav Huset Zornigs kampagne ’Stemmer på kanten’ en millionstøtte på forkerte vilkår.

»Sagen skabte en voldsom kritisk mediestorm, også om min person og mit virke, selv om jeg ikke havde begået fejl. Rigtigt mange døre lukkede i efter det. Det slog bunden ud af min økonomi«.

Senest har Huset Zornig i 2016 arbejdet med et projekt om unge mønsterbrydere. Det førte til en rapport om hvor stor en menneskelig og økonomisk gevinst, der vil være i at hjælpe flere socialt udsatte unge med at komme i uddannelse og arbejde. Rapporten affødte dog ingen rådgivnings- eller implementeringsopgaver for Huset Zornig.

Ifølge Lisbeth Zornig ændrer konkursen ikke på hendes engagement. Hun vil fortsætte med at knokle for større fokus på og viden om udsathed, det bliver blot på vaskeligere vilkår.