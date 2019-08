Hvad vil Venstre med velfærd, klima, skat og udlændinge? Og hvordan får de samlet partiet og oppositionen? Her er tre opgaver, der venter Løkke og co. de kommende måneder.

Under valgkampen skiftede V-formand Lars Løkke Rasmussen kurs på centrale områder. Han startede med et velfærdsløfte om at bruge 69 mia. kr. Et budskab, der lå milevidt fra den nulvækst i den offentlige sektor, som han selv var bannerfører for i 2015.