Mette Frederiksen om eksplosion: Risikoen har været enorm, og det er et stort held, at ingen er kommet alvorligt til skade

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på et pressemøde i Statsministeriet, at eksplosionen ved Skattestyrelsen er en »bevidst handling«.

»Det, der er eksploderet, er lagt meget tæt på Skattestyrelsen, så det er en bevidst handling«, siger hun.

»Vi betragter det på ingen måder som drengestreger eller en tilfældighed. Eksplosionen skete tæt på en S-togsstation på et tidspunkt, hvor mange er på gaden, så vi ser meget, meget alvorligt på det«.

Hun mener, at det er for tidligt at konkludere, om eksplosionen kan betegnes som terror.

»Vi kender ikke motivet. Politiet er fortsat i gang med efterforskningen. Jeg vil endnu ikke konkludere, hvad det er, der har ramt os på Østerbro, men det er ganske alvorligt«, siger statsministeren.

Eksplosionen raserede indgangen til Skattestyrelsens bygning på Østbanegade og knuste vinduerne i facaden.

Politiet har skærpet sikkerheden omkring skattemyndighederne efter eksplosionen på Østerbro.

»Det er et alvorligt chok for beboerne på Østerbro og for medarbejderne i Skattestyrelsen. Risikoen har været enorm, og det er et stort held, at ingen er kommet alvorligt til skade«, siger Mette Frederiksen.

To personer befandt sig inde i bygningen, men kom ikke noget til. En person, der stod ude i det fri nær Nordhavn Station, blev derimod ramt af fragmenter og søgte behandling på en skadestue.

Det fortalte chefpolitiinspektøren hos Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov, på et pressemøde onsdag formiddag.

Politiet betegner eksplosionen som et angreb.

