Skadesdyrbekæmpere tilkaldt: Tordenfluer fører til 15 aflyste operationer i Horsens

Regionshospitalet i Horsens må aflyse onsdagens planlagte operationer på grund af fund af tordenfluer.

Det oplyser hospitalet.

Tordenfluerne er onsdag morgen fundet i vindueskarmene på en række af hospitalets operationsstuer. Derfor har hospitalet valgte at aflyse planlagte operationer.

Den akutte kirurgi kan dog fortsat varetages på de stuer, der ikke er påvirket, oplyser hospitalet.

Ifølge lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard har hospitalet måttet aflyse 15 planlagte operationer onsdag.

»Det var helt tydeligt, at vi havde liv inde på stuerne, som vi ikke skulle have her til morgen«, siger han og tilføjer:

»Vi har enormt strenge krav til hygiejne på operationsstuer, og patientsikkerheden er selvfølgelig først. Indtil at vi kender årsagen, har fået bekæmpet dem og gjort rent, er vi nødt til at tage forholdsregler og selvfølgelig ikke operere patienter derinde«.

Hospitalet forventer at være i fuld drift igen torsdag. Onsdag skal skadedyrsbekæmperne sikre, at tordenfluerne bekæmpes, og at det forebygges, at de kommer igen.

Planlagte operationer kan eksempelvis være patienter, der skal have et nyt knæ eller have fjernet livmoderen. Alle berørte patienter vil blive kontaktet, og hospitalet vil tilbyde dem en ny tid hurtigst muligt.

ritzau