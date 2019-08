Støjberg må give slip på udlændingeområdet: Her er listen over Venstres nye ordførerskaber

Det har på alle måder været en tumultarisk uge for Venstre.

Først blev det vidt debatteret, da man i mandags ikke fandt plads til stemmeslugeren Inger Støjberg i folketingsgruppens ledelse. Og i dagens Berlingske gik næstformand Kristian Jensen så ud og afviste Lars Løkkes forslag om en fremtidig S-V-regering. Ja, han kalder sågar ideen for en fejl.

En udmelding, som Politikens politiske redaktør beskriver som en bevidst offentlig underminering af Lars Løkke.

Og som afslutning på partiets uge i vælten er Venstres sommergruppemøde startet i dag. Helt kaos er der dog ikke internt. For allerede på gruppemødets første dag er partiets ordførerskaber faldet på plads.

Blandt de mest bemærkelsesværdige er Inger Støjberg, som ikke skal være ordfører på udlændinge- og integrationsområdet, men i stedet være retsordfører.

Efter at Inger Støjberg ikke blev en del af gruppeledelsen, tilkendegav hun ellers i en opdatering på Facebook, at det var et område, hun fortsat prioriterede.

»Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, at det er vigtigt at sikre en balance – ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken«, skrev Inger Støjberg på Facebook.

Tjansen som udlændinge- og integrationsordfører er til gengæld gået til Mads Fuglede, der er kendt som en af Inger Støjbergs støtter.

Se den fulde liste over Venstres nye ordførere her:

Anne Honoré Østergaard: Ordfører for afbureaukratisering

Anni Matthiesen: Social- og indenrigsordfører

Bertel Haarder: Formand for kulturudvalget, formand for Nordisk Råd

Britt Bager: Kulturordfører

Carsten Kissmeyer: Ordfører for forsyning

Christoffer Aagaard Melson: Ordfører for it og tele

Claus Hjort Frederiksen: Formand for udvalget angående efterretningstjenesterne

Edmund Joensen: Formand for færøudvalget

Ellen Trane Nørby: Børne- og undervisningsordfører

Erling Bonnesen: Fødevareordfører

Eva Kjer Hansen: Formand for europaudvalget

Fatma Øktem: Ligestillingsordfører

Hans Andersen: Beskæftigelsesordfører

Hans Chr. Schmidt: Næstformand for transport- og boligudvalget

Heidi Bank: Boligordfører, formand for ligestillingsudvalget

Inger Støjberg: Retsordfører

Jacob Jensen: Miljøordfører

Jakob Ellemann-Jensen: Politisk ordfører

Jan E. Jørgensen: EU-ordfører

Jane Heitmann: Formand for sundheds- og ældreudvalget, ældreordfører, formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Karen Ellemann: Udviklingsordfører

Karsten Lauritzen: Forsvarsordfører, formand for Nato Parlamentary Assembly

Kim Valentin: Ordfører for folkeoplysning og bibliotek

Kristian Jensen: Næstformand, gruppeformand

Kristian Pihl Lorentzen: Transportordfører

Lars Chr. Lilleholt: Formand for erhvervsudvalget

Lars Løkke Rasmussen: Formand

Louise Schack Elholm: Skatteordfører, kirkeordfører

Mads Fuglede: Udlændinge- og integrationsordfører

Marcus Knuth: Formand for udenrigsudvalget, grønlandsordfører, arktisordfører

Marie Bjerre: Ordfører for bæredygtighed og verdensmål, SU-ordfører

Marlene Ambo-Rasmussen: Ordfører for familie og trivsel

Martin Geertsen: Ordfører for erhvervsskat

Michael Aastrup Jensen: Udenrigsordfører

Morten Dahlin: Indfødsretsordfører, ordfører for ungeindsats og integrationsydelse

Peter Juel-Jensen: Ordfører for landdistrikter og øer, ordfører for beredskab, formand for OSCE’s Parlamentariske Forsamling

Preben Bang Henriksen: Formand for retsudvalget

Sophie Løhde: Sundhedsordfører

Stén Knuth: Ordfører for idræt

Thomas Danielsen: Klima-, energi- og forsyningsordfører, færøordfører

Tommy Ahlers: Erhvervsordfører

Torsten Schack Pedersen: Fiskeriordfører, ordfører for finansiel sektor, turisme og forbrugerforhold

Troels Lund Poulsen: Finansordfører

Ulla Tørnæs: Uddannelses- og forskningsordfører