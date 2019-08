FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 06:43

Da tidspunktet for 39-årige Nadim Khans mulighed for en prøveløsladelse fra Storstrøms Fængsel nærmer sig, 2. april i det tidlige forår, er han godt klar over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen næppe vil imødekomme hans anmodning.