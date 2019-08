Politichef efter ny eksplosion: »Vi er fortrøstningsfulde. Vi skal nok få greb om det her«

»Det er helt uacceptabelt, at der springer bomber i Danmark, i hovedstaden«, siger justitsminister Nick Hækkerup efter at nærpolitistation er blevet raseret.

Der er ingen tvivl om, at eksplosionen ved en nærpolitistation på Nørrebro i København natten til lørdag er en bevidst handling.

Det siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi på et pressemøde.

Eksplosionen skete klokken 03.18 ved nærpolitistationen i Hermodgade på Nørrebro. Her har politiet siden 2012 holdt til ovenpå en Fakta-butik.

Naboer i kvarteret blev vækket af deres søvn af et højt brag. Nærpolitistationens facade blev raseret, vinduer blæste ud i flere bygninger, men ingen mennesker er kommet til skade, siger chefpolitinspektøren efter at politiet i løbet af formiddagen har været i kontakt med naboer og forhørt sig på skadestuerne i hovedstaden.

Foto: Jens Dresling Politiets teknikere, beredskabsstyrelsen og forsvarets ammunitionsryddere arbejder på stedet efter eksplosionen i Hermodsgade på Nørrebro i København.

Jørgen Bergen Skov forklarer, at det er for tidligt at spekulere i et motiv, ligesom han heller kan sige, om der er en sammenhæng med den voldsomme eksplosion, der raserede Skattestyrelsens facade på Østerbro tidligere på ugen.

»Men i lighed med det, vi så ved Skattestyrelsen, er der tale om en bevidst handling rettet mod bygningen. Vi kigger naturligvis på, om der er en sammenhæng, men det er for tidligt at sige, om det er tilfældet«, siger han og understreger, at hændelserne bliver taget meget alvorligt.

»Eksplosioner skal ikke være hverdag for nogen borgere i København. Selvfølgelig er det noget, som vi ser på med stor alvor og kaster mange ressourcer ind i sammen med PET, Rigspolitiet og andre politikredse, siger han.

»Vi er fortrøstningsfulde. Vi skal nok få greb om det her«, siger han videre.

Minister: Uacceptabelt

Eksplosionen i Hermodsgade er den niende, som rammer København siden februar. DR skrev tidligere på ugen, at politiet har nedsat en særlig gruppe til at efterforske bombeangrebene, som indtil videre er uopklarede.

Kort inden pressemødet på politigården i det indre København ankom justitsminister Nick Hækkerup (S) til gerningsstedet på Nørrebro.

Han lover også, at myndighederne vil sætte alt ind på at komme eksplosionerne til livs.

»Det giver anledning til ekstra bekymring, at det er anden gang på en uge, at en af vores myndigheder bliver udsat for sådan noget«, siger han.

»Det er helt uacceptabelt, at der springer bomber i Danmark, i hovedstaden«, siger Hækkerup.

»Hvis politiet har brug for redskaber, som de ikke har i øjeblikket, så mangler der ikke vilje fra min side til at give det. Og hvis der er brug for ny lovgivning, må vi diskutere det med de andre partier på Christiansborg og sikre, at politiet har de bedste forudsætninger for at finde gerningsmændene bag de her uhyggelige forbrydelser«, siger Nick Hækkerup.

Foto: Martin Lehmann Justitsminister Nick Hækkerup er klar med ekstra ressourcer eller ny lovgivning, hvis politiet har brug for det.

Vil du være parat til at sætte vagter ved offentlige bygninger?

»Politiet, Rigspolitiet og Politiets Efterretningtjeneste foretager hele tiden vurderinger af, hvor vi skal være ekstra til stede. Det sker også i den her sag«.