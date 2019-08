Bål i Gevninge bredte sig og bragte beboere i fare

Flere beboere i Gevninge på Midtsjælland måtte sidst på formiddagen evakueres fra deres hjem på grund af en markbrand, oplyser politiet mandag sidst på formiddagen.

Aktionen gjaldt beboere i Tranehalsen i byen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

BRAND I MARK, GEVNINGE, ROSKILDE, LEJRE KOMMUNE: Kl. 1058 kørte politi og brandvæsen til en markbrand i Gevninge. Branden har godt fat, og politiet er ved at evakuere beboere i Tranehalsen, Gevninge. Vi opdaterer her på Twitter. Intet yderligere pt. Vh. Politiet — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) August 12, 2019

Alarmen om branden indløb kort før klokken 11. Betjente hjalp borgere væk fra deres huse, fordi der var frygt for, at branden kunne brede sig.

Lidt før middag oplyser politiet til Ritzau, at en person er blevet sigtet for at have overtrådt beredskabsloven. Vedkommende havde angiveligt tændt et bål mellem sin bolig og marken, men ilden spredte sig.

Kort før middag havde brandvæsenet i øvrigt fået branden under kontrol, ligesom folk fik lov til at returnere til deres hjem.

