Nyttehaver på vandet skyder op over hele landet

De fleste forbinder en nyttehave med et stykke jord, hvor man dyrker kartofler, porrer og gulerødder.

Men man kan også etablere nyttehaver til havs og høste eksempelvis tang, blåmuslinger og østers.

Der findes for tiden seks såkaldte maritime nyttehaver, som drives af foreninger. Og flere er på vej.

»Vi er gået fra at være en københavnerbaseret forening til at være en national netværksorganisation for maritime nyttehaver, der dukker op alle mulige steder de her år«, siger Joachim Hjerl.

Han er stifter og leder af den selvejende institution Havhøst, som hjælper lokale foreninger i gang med at etablere de maritime køkkenhaver.

Der er etableret haver ved Ebeltoft, Lemvig, Løgstør, Aalborg, Nykøbing Mors og Kerteminde.

Omkring 500 medlemmer af de lokale foreninger er involveret i arbejdet med at dyrke og høste af havets afgrøder.

To andre steder - Vejle og København - er også på vej i vandet med dyrkningsanlæg.

Endelig er der ti andre steder på danmarkskortet, hvor man ifølge Joachim Hjerl har taget de første skridt på vejen mod at etablere lokale dyrkningsforeninger.

Mål om mange maritime nyttehaver

Det er fortrinsvis tang, østers og blåmuslinger, som høstes.

Tang og blåmuslinger findes ifølge Joachim Hjerl over det meste af landet, mens det især er ved Limfjorden, man finder østers.

Konceptet passer godt til tidens krav om, at vi skal tænke og opføre os mere bæredygtigt, mener Joachim Hjerl.

»Der er ikke behov for at tilføre foder eller medicin, og så kræver det meget lidt plads i forhold til udbyttet. Det er en genial råvare at arbejde med«.

»Tang, blåmuslinger og østers tager ikke noget, men trækker næringsstoffer ud af vandet. Så på den måde er det en vindersituation for miljøet«, siger Joachim Hjerl.

Det kræver en tilladelse fra myndighederne, hvis man ønsker at høste af havets afgrøder.

»Som det er nu, kan det være bøvlet at komme i gang. Det er noget, vi gerne vil drøfte med den nye regering«, siger Joachim Hjerl.

Med Danmarks 7000 kilometer lange kystlinje ser han store muligheder for at etablere endnu flere havbaserede køkkenhaver.

Målet er, at der i 2025 skal være etableret 30 maritime nyttehaver landet over.

