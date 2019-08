Leif Beck Fallesen: Danske Bank kan blive tvunget til fyringsrunde

FOR ABONNENTER

Ingen siger, at det skal være let at være bankdirektør. Det kan Danske Banks nye topchef, Chris Vogelzang, tale med om. Han tiltrådte 1. juni, og kort efter måtte han fyre sin vikarierende forgænger, Jesper Nielsen, der havde ansvaret for den helt uacceptable behandling af kunderne i opsparingsproduktet Flexinvest Fri. Det blev et nyt hug til bankens omdømme, som i forvejen er banket i bund af hvidvaskskandalen.