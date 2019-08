»Vi var rejst 5.000 kilometer, hvad hvis han bare havde snuppet en hjemmeaften?«: To DR-journalister gik på jagt efter en storsvindler under en Major Lazer-koncert i Dubai

Hvor langt vil to målrettede journalister gå for at få et interview med bagmanden i sagen om udbytteskat? Langt. Faktisk helt til Dubai, bevæbnet med skjulte kameraer og mikrofoner. I en ny bog fortæller to DR-jounalister – sammen og på skift – om deres arbejde med at afdække skandalen om de forsvundne 12 milliarder udbytteskattekroner. Vi bringer her et kapitel fra bogen, der udkommer i næste uge.