Politi: Kvinde blev bortført af to mænd og voldtaget

En kvinde blev i weekenden tvunget ind i en bil på Amager, hvorefter hun i Lille Skensved blev voldtaget. Det mener politiet.

Frihedsberøvelsen stod på i fire timer, lyder det i den sigtelse, som onsdag er kommet frem i et retsmøde i Dommervagten i København. Her er to mænd, der begge er 20 år, blevet varetægtsfængslet i 13 dage.

Mændene sigtes begge for at have udført bortførelsen. Da hun strittede imod, blev hun angiveligt slået to gange i ansigtet.

Den ene mand skal derefter have udsat offeret for voldtægt. Hvis hun sagde noget om det til politiet, ville han brænde hendes mormors hus ned, lød det ifølge sigtelsen i en trussel.

Den samme mand sigtes også for ved en tidligere lejlighed at have voldtaget kvinden.

Begge mænd har nægtet sig skyldige. Deres forklaringer kendes dog ikke, idet de blev udspurgt bag lukkede døre.

ritzau