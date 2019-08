Trængsel på vejene presser pendlere til at stå tidligere op

Den stigende trængsel på vejene presser pendlerne, og især på Sjælland føler mange sig nødsaget til at sætte vækkeuret til mellem kl. 4 og 5 om morgenen for at nå frem på arbejde, inden bilkøerne vokser, og trafikken går helt i stå.

Det skriver Jyllands-Posten.

En rapport fra Vejdirektoratet viser, at der på flere af de store indfaldsveje mod København nu afvikles mest trafik i tidsrummet før kl. 5.30 eller mellem 5.30 og 6 om morgenen.

En del af forklaringen er, at trafikken på motorvejene siden 2010 er vokset med 36 pct. – nogle steder i København har der været stigninger på over 40 pct.

Ifølge afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet rykker pendlingen sig i takt med, at trængslen stiger, så bilisterne kommer tidligere og tidligere ud på vejene.

»Mens vi i dag ser, at der nogle steder afvikles mest trafik før kl. 5.30, så lå det store tryk for 5 eller 10 år siden senere på morgenen, typisk mellem kl. 6 og 7«, forklarer Kasper Rosenstand til Jyllands-Posten.

Trafikforsker og professor Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet mener, at udviklingen er et bevis på, at trafikken ind mod København hver morgen reelt bryder sammen.

»Og efterhånden som det bliver værre, finder flere og flere ud af, at de skal køre tidligere og tidligere for at nå frem på arbejde, inden trafikken bryder sammen«, siger Mogens Fosgerau, der forudser, at presset på vejene vil vokse yderligere og dermed påvirke pendlernes hverdag endnu mere.

På Aalborg Universitet mener trafikforsker Harry Lahrmann ifølge Jyllands-Posten, at man er nødt til at begynde at begrænse trafikudviklingen ved f.eks. at gøre det dyrere at køre i bil eller indføre andre restriktioner.

»Det kan være i form af roadpricing eller ved at kigge på lønmodtagernes kørselsfradrag,« siger Harry Lahrmann, der også efterlyser styring af både, hvor folk bosætter sig, og hvor virksomhederne slår sig ned, fordi det i høj grad er det, der påvirker trafikudviklingen.