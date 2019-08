It-kriminelle bryder ind i Tivoli-app It-kriminelle har fået adgang til Tivoli-gæsters oplysninger, oplyser selskabet bag til Version2.

Tivolis app, Mit Tivoli, har været udsat for et it-angreb, hvor uvedkommende har fået adgang til hundrede af kunders oplysninger. Det oplyser Tivoli til Version2.

Det er kundernes oplysninger såsom navne, adresser og telefonnumre, som har været tilgængelige for uvedkommende.

»Omkring 15 procent af de kompromitterede brugere har haft et betalingskort gemt på deres profil«, siger Tivolis direktør for it-udvikling, Jonas Buhl Gregersen, til Version2.

»Vi har selvfølgelig tjekket alle sammen igennem, og der er ikke blevet foretaget et eneste køb på de kort«.

Det skyldes blandt andet en sikkerhedsmekanisme i Mit Tivoli, hvor brugerne skal indtaste kortets kontrolcifre, før de kan købe noget.

Tivoli bliver opmærksom på angrebet, da der fredag aften er en usædvanlig høj aktivitet i appen. Samtidig ringer en kunde til Tivoli og oplyser, at hans bruger er blevet brugt på en ny enhed - uden at han selv mener at have brugt appen.

»Derefter lukker vi ned for hele platformen Mit Tivoli«, siger Jonas Buhl Gregersen til Version2.

Sagen er meldt til politiet og Datatilsynet.

