Sigtelse: Luskede telefonbedragere snød godtroende kvinder

Otte personer er torsdag blevet anholdt i en sag, der drejer sig om omfattende telefonbedrageri mod især midaldrende og ældre kvinder.

Det oplyser politiets efterforskningsgruppe Særlig Efterforskning Øst i en pressemeddelelse.

Politiet har sigtet de otte for at have svindlet ved at udgive sig for at være fra Nets eller banker, når de ringede til godtroende ofre.

På den måde har de fået udleveret NemID og andre personlige oplysninger, som blev brugt til at tømme forskellige konti.

Politiet oplyser, at gerningsmændene har forsøgt at skabe en stresset situation. De hævder, at de hurtigst muligt skal bruge oplysningerne til at stoppe uautoriserede hævninger.

Hverken Nets eller bankerne ville nogensinde bruge den fremgangsmåde, understreger politiet.

Politiet tilføjer, at man aldrig skal udlevere sit NemID til andre.

De otte personer bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør i København. Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

ritzau