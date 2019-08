Børneloven har banet vej for flere regnbuefamilier i Danmark

Denne uge er i regnbuens farver, hvor Copenhagen Pride hylder diversitet og vil skabe forståelse for blandt andet homoseksualitet.

Det går også fremad for kærligheden for regnbuefamilier med to mødre eller to fædre, der bliver mere og mere almindelige i Danmark.

Antallet af par af samme køn, der har hjemmeboende børn, er mere end fordoblet fra 2009 til 2019, så der nu findes 1465 danske regnbuefamilie. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik (DST).

»Det er glædeligt, at der kommer flere regnbuefamilier, og det er udtryk for, at der er kommet bedre vilkår for at lave en regnbuefamilie, siger Susanne Branner Jespersen, der er generalsekretær hos foreningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, LGBT Danmark.

Hun henviser blandt andet til Børneloven fra 2007.

»Jeg fik selv børn i 2006 og blev stævnet af staten, fordi vi ikke kunne oplyse faderskabet. Og det var ulovligt for lesbiske og enlige kvinder at blive insemineret af en læge op til 2007, siger hun og tilføjer:

»På den måde er der sket nogle ting rent strukturelt for os, der gør, at vi kan leve det liv, vi gerne vil.

Tallene er identificeret ved registrerede partnere og gifte med en af samme køn, og som har hjemmeboende børn. Opgørelsen vil dermed ikke fange alle forældre, der lever som LGBT+-personer.

Derfor peger Susanne Branner Jespersen også på, at der er et stort mørketal.

»Der er mange. For eksempel hvor en singlemor får børn med to fædre, der lever i et parforhold. De vil ikke blive registreret, men vil definere sig som en regnbuefamilie, siger hun.

Selv om der bliver flere regnbuefamilier i Danmark, er der stadig flere ting at kæmpe for, mener Susanne Branner Jespersen.

»Forhåbentlig begynder man at kigge på, hvordan det kan lade sig gøre at gøre det nemmere for to mænd at få et barn sammen, siger hun.

I Danmark findes der 5430 par af samme køn, som enten er gift eller registrerede partnere. 27 procent af disse par har hjemmeboende børn.

Blandt ægtefolk af forskelligt køn har 43 procent af parrene et eller flere hjemmeboende børn, viser tal fra DST.

ritzau