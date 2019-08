Bech-Bruun advokat frikendt i udbyttesag

OK at rådgive canadiske pensionskasser om udbytteskat, siger Advokatnævnet.

En advokat hos advokatfirmaet Bech-Bruun måtte godt føre sag for canadiske pensionskasser om udbytteskat, selv om firmaet i en anden sammenhæng havde lavet en advokatundersøgelse for Skatteministeriet om den påståede milliardsvindel med udbytteskat, fastslår Advokatnævnet i en kendelse, som frifinder advokaten.

Kammeradvokaten havde ellers givet den gas, da han på Skatteministeriets vegne klagede over advokaten til Advokatnævnet: Advokaten var ikke alene inhabil, og dermed i konflikt med god advokatskik; der var også risiko for, at han fik adgang til fortrolige oplysninger, som kunne skade både bagmandspolitiets efterforskning af de formodede udbyttesvindlere, og Skattestyrelsens forsøg på at få nogle de milliarderne hjem via retssager i udlandet.

Fortrolige oplysninger

Den pågældende advokat deltog ikke i advokatundersøgelsen, som blev afleveret i december af 2017. Opgaven for de canadiske pensionskasser dukkede op i maj 2018. Deres sager handler i princippet om det samme som den formodede milliardsvindel med udbytteskat, nemlig tilbagebetaling af skat på udbytte af danske aktier.

I forbindelse med advokatundersøgelsen var to af de Bech-Bruun advokater, som stod for undersøgelsen, blevet sikkerhedsgodkendt. De fik til brug for undersøgelsen adgang til noget af bagmandspolitiets efterforskningsmateriale, og det var det, som Kammeradvokaten hævdede at den nu frifundne advokat kunne misbruge.

Det afviser Advokatnævnet i sin afgørelse: De canadiske pensionskasser sag mod Skattestyrelsen er udelukkende en strid om, hvorvidt pensionskasserne har krav på at få tilbagebetalt udbytteskat fra Danmark eller ej. I det spørgsmål kan det fortrolige materiale fra advokatundersøgelsen ikke bruges til noget, og derfor var advokaten ikke inhabil, fastslår nævnet.

Selv om det hele tiden også har været Bech-Bruuns opfattelse af sagen, valgte advokatfirmaet alligevel at bede de canadiske pensionskasser finde en anden advokat, da daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) afslørede sagerne i november i fjor.

Fire advokater var inhabile

Advokatnævnet afgjorde før sommerferien at fire advokater hos Bech-Bruun, som havde stået for advokatundersøgelsen af den formodede udbyttesvindel for Skatteministeriet, havde overtrådt god advokatskik, fordi Bech-Bruun havde påtaget sig opgaven, selv om de ved tre lejligheder havde rådgivet en af sagens påståede hovedskurke, den tyske North Channel Bank.

Bech-Bruun blev derfor pålagt at betale hele salæret på 3,5 millioner kroner tilbage til Skatteministeriet, og de fire advokater fik en bøde på 10.000 kroner hver.

Bech-Bruun kaldte Advokatnævnets afgørelse forkert, og vil indbringe den for domstolene.