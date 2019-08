Overlæger kræver klarhed om Sundhedsplatformens fremtid

Overlægeforeningen vil have foretaget en professionel analyse af, om de sjællandske regioners elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen, kan bringes til at fungere, hvornår det kan ske, og hvad det vil koste.

»Nu har vi hørt på i flere år, at problemerne med Sundhedsplatformen vil blive løst, men det er ikke sket. Derfor foreslår jeg, at vi trækker en streg i sandet og siger, at nu vi have afklaret, om Sundhedsplatformen kan bringes til at fungere, eller vi skal finde et andet system«, siger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen.

Konkret foreslår Overlægeforeningen, at man beder en gruppe professionelle fagfolk om at udarbejde en analyse, der skal give svar på, hvad det vil kræve at få Sundhedsplatformen til at fungere tilfredsstillende, hvornår det kan ske, hvad det vil koste, samt hvad der kan være af alternativer.

»Så vil politikerne kunne træffe en beslutning på et oplyst grundlag: Vil vi fortsætte med Sundhedsplatformen, eller vil vi skifte til et andet system?«.

Lisbeth Lintz forestiller sig, at man kan få udarbejdet en sådan professionel analyse i løbet af et halvt års tid. Og så kan politikerne være klar til at træffe en beslutning i god tid, inden kontrakten med den amerikanske leverandør af Sundhedsplatformen, Epic, udløber.

»Vi må ikke risikere, at vi står der, når kontrakten løber ud, og bare må sige; Nå, nu kan vi ikke gøre andet end at forlænge«, siger Lisbeth Lintz.

Vrede på Sjælland

Det er ikke mindst de medlemmer, hun er formand for, som oplever problemerne med Sundhedsplatformen i det daglige. Lisbeth Lintz arbejder selv som overlæge i Region Sjælland, hvor lægerne har rejst en voldsom kritik af, at man har udskiftet et ældre men velfungerende it-system med et system, som i følge Lisbeth Lintz »er bøvlet at arbejde med« og giver alvorlige problemer for patientsikkerheden.

I forrige uge skete der et nedbrud, så den medicin, som lægerne ordinerede, i en række tilfælde ikke kunne ses af de sygeplejersker, der skulle give patienterne medicinen. Også nødsystemet gik ned, og så måtte it-afdelingen opfordre personalet til at anvende god og sikker mundtlig kommunikation.

Vi kan jo ikke blive ved at sidde fast i det her dødvande Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen

»Det var der mange, der gjorde sig muntre over, for det var vel ikke meningen med at købe et nyt og dyrt it-system, at man skulle gå over til sikker, mundtlig kommunikation. Men det er i stor udstrækning det, vi benytter os af«, siger Lisbeth Lintz.

»Og det er jo det, der er kerneproblemet. It skal bruges til at opfange menneskelige fejl, som jo sker, fordi vi er mennesker. Her er det den omvendte verden, hvor vi skal sidde og fange de fejl, som it-systemet producerer«.

»Og det er jo ikke, fordi de to regioner ikke har forsøgt at gøre noget. De har gjort meget for at få det til at fungere. Men det nytter ikke noget, at man siger, at nu har vi brugt så mange penge på Sundhedsplatformen, at vi er nødt til at fortsætte, fordi det er for dyrt at afskaffe Sundhedsplatformen. Ja, det har været dyrt, men det kan jo være for dyrt at fortsætte med det. Det er derfor, min opfordring er, at man får lavet en professionel analyse af det. Vi kan ikke blive ved med at bruge så mange penge på et it-system, som vi ikke kan være sikre på kommer til at fungere tilfredsstillende«.

Onsdag fremlagde Region Hovedstaden en rapport fra et uafhængigt ekspertråd, der kritiserede regionen for mangelfuld og uklar ledelse i arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen. Der er brug for markante forbedringer, og det haster, konkluderede eksperterne.

Hvorfor skal vi så have flere eksperter til at se på sagen?

»Det, som eksperterne skriver, er det, vi har sagt i mere end tre år. Der er ting i Sundhedsplatformen, der skal laves gevaldigt om, og ledelsen skal have langt større fokus på det. Men vi er nødt til at få lavet en grundig analyse, så man tage stilling til, om det er pengene værd, eller det er så dårligt og dyrt, at man er nødt til at finde et alternativ«.

Samme som sidste år

Overlægernes formand peger på, at Sundhedsplatformen blev taget i brug på hospitalerne i Herlev og Gentofte i maj 2016. I juni sidste år kritiserede Rigsrevisionen de to regioner for at have taget Sundhedsplatformen i brug på en uprofessionel måde. Samtidig blev en række patienter på Sjælland fejlmedicineret, fordi lægernes ordination ikke fulgte med, når en patient gik fra ambulant behandling til at blive indlagt. Især Sundhedsplatformens medicinmodul har været udsat for skarp kritik, og Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterede, at den aldrig tidligere havde oplevet så mange problemer med patientsikkerheden ved et it-system.