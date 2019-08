Ny LA-leder: Det er slut med ultimative krav Liberal Alliance ønsker samling på blå blok og lover selv at droppe ultimative krav og fingerpegning.

Liberal Alliance 'tør stadig' godt tale om lavere skat. Men det er slut med ultimative krav om topskattelettelser og bitre stridigheder med DF og andre partier i blå blok.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, der har overtaget ledelsen af partiet, efter Anders Samuelsens kompromisløse linje led et eftertrykkeligt nederlag ved valget i juni.

Nu vil Liberal Alliance i stedet 'bidrage positivt og konstruktivt' til, at det borgerlige samarbejde igen kommer til at fungere. Det siger Alex Vanopslagh på LA' sommergruppemøde:

»Vi glæder os til en ny sæson, men der er ikke grund til at skjule, at det sker på baggrund af et svært valg. Blå blok gik tilbage. Liberal Alliance gik tilbage. Vi mistede vores statsminister.

»Jeg vil gerne give vælgerne den garanti, at jeg vil arbejde hårdt for, at vi får samling på blå blok, og at vi søger kompromisser og samarbejde. Jeg vil ikke komme rendende med ultimative krav, og jeg vil ikke pege fingre af andre. Det har vi efterhånden brugt nok tid på, siger Alex Vanopslagh.

Han understreger, at Liberal Alliance ud over at stille sig bag lavere skat til danskere i arbejde også ønsker en stram udlændingepolitik, hvor man sætter ind over for parallelsamfund og begrænser indvandring af personer, som ikke 'bakker op om det danske samfund'.

»Der er efterhånden konsensus blandt de store partier om, at målet for Danmark er, at man ikke behøver at tage imod spontane asylansøgere. Det er en svær vej derhen, men det vil vi gerne deltage i drøftelser om den, siger Alex Vanopslagh.

Til gengæld vil Liberal Alliance også vende tilbage til klassiske liberale værdier i udlændingepolitikken, understreger Alex Vanopslagh. Han peger blandt andet på burka-loven, imam-loven og tiltagende overvågning af borgerne som tiltag, der går i en forkert retning.

Liberal Alliance er parate til at stemme for en afskaffelse af burkaloven, siger Alex Vanopslagh.

»Vi vil gerne være et nøgternt og fornuftigt parti på udlændingeområdet, siger Alex Vanopslagh.

Han fremhæver også færre regler og en mindre offentlig sektor som klassiske liberale holdninger, partiet vil kæmpe for.

På spørgsmålet om, hvem der er statsministerkandidat for blå blok, siger Alex Vanopslagh:

»Det bliver lederen af Venstre, når vedkommende har droppet tanken om en SV-regering, siger Alex Vanopslagh.

Han forventer, at Løkke eller en eventuel anden V-formand vil droppe tanken om en SV-regering 'som ingen alligevel ønsker' inden næste valg.

»Derfor er der ikke grund til at trampe mere rundt i det, siger Alex Vanopslagh.

Han vil ikke blande sig i, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen eller Jakob Ellemann-Jensen vil være den bedste formand for Venstre og dermed den bedste statsministerkandidat for blå blok.

ritzau