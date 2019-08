Ny fartspærre tvinger elløbehjul ned på 2 km/t

Det er ikke længere muligt at drøne rundt i Aarhus' strøggader på et lejet el-løbehjul.

Det er slut med at køre om kap i topfart gennem gågaderne i Aarhus på elektriske løbehjul. I hvert fald gældende de 150 løbehjul som Aarhus Kommune og den svenske virksomhed VOI har indgået samarbejde om at udleje. Det skriver Jyllands-Posten.

De løbehjul er nemlig nu blevet indstillet til automatisk at sænke farten, hvis de bliver brugt i gågader eller på pladser, hvor det ikke er tilladt at køre.

»Vi har lige startet en testperiode med den her nye teknologi, som betyder, at løbehjulene kører langsommere i gågaden i Aarhus,« siger landechef for VOI i Danmark, Eric André til Jyllands-Posten.

Ifølge projektleder i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Gustav Friis, er løbehjulene på nuværende tidspunkt indstillet til ikke at kunne køre mere end to kilometer i timen på gader og pladser, hvor man kun må gå. Og selvom det slet ikke er tilladt at køre her, ligesom det heller ikke er tilladt for cyklister at cykle, så er der en grund til, at løbehjulene ikke standser helt.

»Det er umuligt at køre på dem, når de kun kan køre to kilometer i timen, men man skal stadigvæk kunne transportere dem med sig, og derfor låser de ikke fuldstændig. Idéen er, at folk skal stige af og trække løbehjulene,« siger han til avisen.