Politiet melder kun om 'småsager' ved den berygtede puttefest

Tusindvis af unge gymnasieelever fra hovedstadsområdet har fredag været samlet i Dyrehaven ved Klampenborg nord for København til den årlige 'puttefest'.

Selv om begivenheden tidligere er gået vildt for sig, var det ved 23-tiden fredag aften i år forløbet forholdsvis roligt, melder både Nordsjællands Politi og Natteravnene.

»Det toppede omkring klokken 20, hvor der var 7-8.000 deltagere«, siger operationsleder ved Nordsjællands Politi David Buch.

Ved arrangementerne har der tidligere deltaget over 10.000 gymnasieelever. Et år måtte ni indlægges, to af dem på intensivafdeling og en af dem med en promille på 4,0. Det er dog ikke tilfældet i år.

Politiet havde sent fredag endnu ikke en opgørelse over politisager i Dyrehaven, men der har været en håndfuld sager med salg af euforiserende stoffer, og Røde Kors har foretaget 67 småbehandlinger fra bistik til rifter, oplyser David Buch.

Ifølge organisationen Natteravnene er en pige blevet kørt til tjek på skadestuen med ambulancen, da hun gled og slog ryggen, og en er til observation på grund af indtagelse af stoffer.

En har desuden haft vejrtrækningsproblemer. Meldingen lyder, at ingen af delene er alvorlige.

Derudover har Natteravnene taget hånd om unge, der har drukket for meget.

»Vi har haft cirka 50 unge inde, der har haft brug for lige at sidde ned og få noget vand og lige kommet til hægterne«, siger Jakob Bové, der er kommunikationskonsulent for Natteravnene og tilføjer:

»Alt i alt er det stille og roligt. Der har været godt humør, og vejret er perfekt. Ikke for varmt og ingen regn«.

Natteravnene har medbragt tre ton vand til de unge deltagere - svarende til 6000 flasker.

Alle er blevet delt ud omkring klokken 22, melder Jakob Bové. Arrangementet begyndte klokken 15, og man regner med, at de sidste er gået omkring klokken 1.

ritzau