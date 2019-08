Anklagemyndigheden og landets byretter får travlt den kommende tid. Det vurderer Den Danske Dommerforening, efter at Rigsadvokaten har annonceret et stop for brug af teledata. Amnesty er tilfreds med beslutningen.

Det er umuligt at komme med et præcist bud på, hvor stor en opgave anklagemyndigheden og landets byretter står over for som følge af den nyeste udvikling i sagen om teledata. Men arbejdet bliver »kolossalt«.