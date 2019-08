Efter ordkrig: Kofod har været i kontakt med sin amerikanske kollega

Samme dag som den amerikanske præsident, Donald Trump, aflyste sit besøg til Danmark, og senere kaldte statsminister Mette Frederiksens (S) kommentar om salget af Grønland for ’modbydelig’, har udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), haft kontakt med sin amerikanske kollega, Mike Pompeo.

Det kom frem onsdag aften, da den danske statsminister var i TV Avisen på DR1.

Mette Frederiksen blev spurgt, om kontakten med USA skyldtes, Danmark siger undskyld for noget eller trækker noget tilbage.

Hertil svarede Frederiksen, at kontakten med den amerikanske udenrigminister var, fordi Danmark fortsætter samarbejdet med USA.

Samtidig gentog hun sin ærgrelse over, at besøget er aflyst, da USA er en af Danmarks nærmeste og vigtigste allierede. De udfordringer, hun skulle have diskuteret med Trump, såsom Arktis og Mellemøsten, forsvinder ikke ved, at han aflyser besøget, sagde hun.

Frederiksen fortalte, at det aflyste møde skal ikke ændre den måde, Danmark arbejder på. Døren vil altid stå åben, svarede hun.