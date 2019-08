Lars Løkkes tweet til Trump om, at danske soldaternes liv er vigtigere end procenter på forsvarsbudgettet, er et udtryk for, at den tidligere statsminister langt om længe kan sige tingene lige ud, mener Politikens Kristian Madsen.

Natten til torsdag gik tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i rette med USA's præsident, Donald Trump, som i et tweet skrev, at Danmark med 1,35 procent af bruttonationproduktet i forsvarsudgifter slet ikke er oppe på et Nato-bidrag på de to procent, som et rigt land burde.