Politiets brølere har sat mindst 15 personer på fri fod

Først kom det frem i juni, at teleoplysningerne var mangelfulde i op til 10.700 straffesager tilbage til 2012. Dengang understregede rigspolitichefen, at der kunne være mangler, men ikke deciderede fejl i de telebeviser, som var lagt frem for domstolene. Men mandag kom det så frem, at der også er fundet fejl i de oplysninger fra telemaster, som politi og anklagemyndighed har brugt til at påvise mistænkte personers tilstedeværelse på et særligt tidspunkt.

Derudover har Rigspolitiet måttet medgive, at fejlene i teledata rækker endnu længere tilbage end 2012 og derfor vedrører endnu flere straffesager end de potentielt 10.700. Det først angivne tidsrum for omfanget var baseret på en »en hypotese om, at systemfejlen kunne være opstået i 2013«, som Rigspolitiet har oplyst Justitsministeriet og Folketinget.

Fejlene og manglerne i politiets elektroniske beviser kan have betydet, at personer er blevet dømt på et fejlagtigt grundlag. Og for at holde hånden under retssikkerheden for de aktuelt sigtede og tiltalte personer, er enhver brug af telebeviser nu stoppet ved domstolene.

»Som situationen er nu, er jeg det sted, hvor jeg ikke længere mener, det er forsvarligt at anvende de her data. Det er derfor, jeg har truffet beslutning om, at man ikke kan anvende dem i sager, hvor folk kan blive fængslet«, sagde rigsadvokat Jan Reckendorff mandag til Politiken.